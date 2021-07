Autolenker (78) fuhr Friedhofsmauer nieder

Mit Verletzungen für den Lenker endete am Samstag ein spektakulärer Unfall und ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr Schöder in der Steiermark: Der 78-Jährige war in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und fuhr die Friedhofsmauer nieder! Vier Gräber sind beschädigt. Auch dessen Hybridauto wurde zur Herausforderung.