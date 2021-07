Schuldnerberater erwarten Ende 2021 Insolvenzwelle

Termine bei Schuldnerberatern werden in Stadt und Land wieder gefragter: Nach einer verhaltenen Nachfrage im Krisenjahr und zu Jahresbeginn häufen sich nun wieder Neuanfragen. „Seit dem zweiten Quartal verzeichnen wir nun wieder Zulauf, ähnlich stark wie vor der Krise. Das ist auch logisch: Am Höhepunkt der Krise hatten viele etwas anderes im Kopf, als die Schuldenregulierung“, sagt Peter Niederreiter, Geschäftsführer der Schuldenberatung Salzburg. Mit ein Grund: Seit 17. Juli ist auch Privaten eine Entschuldung in nur drei Jahren möglich. „Sollten keine weiteren Corona-Einschnitte, wie Lockdowns kommen, dürfte eine Insolvenzwelle Ende 2021 oder Anfang 2022 kommen“, so Niederreiter.