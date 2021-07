Pferde scheuten - Reiter stürzte von Pferd

Ein 74-jähriger Österreicher ritt am Freitag gegen 9 Uhr auf seinem Pferd in Ampass einen Waldweg entlang und wollte in den nahe gelegenen Reiterhof in Richtung Gemeindestraße abbiegen. Von hinten näherte sich ein 30-jähriger Österreicher mit seinem Pkw, weshalb das Pferd des 74-Jährigen scheute - der Mann stürzte vom Pferd.