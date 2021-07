„Was hätte Europa ohne Impfstoffe getan?“

Darauf komme ich einfach deshalb, weil wir in einer Demokratie leben. Die Demokratie beruht auf dieser Annahme. Wenn wir davon nicht ausgehen, dann haben wir keine Demokratie. Es gibt auch in der Wissenschaft bestimmte Vorschläge, die das Wahlrecht an bestimmte Bildungsniveaus binden wollen, also die Wahlstimmen nach dem jeweiligen Bildungsabschluss der Menschen zu gewichten. Es gab immer die Kritik an der Demokratie, dass die Menschen nicht in der Lage sind, sich ein verlässliches Urteil zu bilden. Deshalb dürfe man ihnen auf keinen Fall die Zusammensetzung einer Regierung oder die Auswahl von Politikern überlassen. Die Demokratie hat aber zur Voraussetzung, dass jeder seine Stimme hat. Ohne diese Voraussetzung kann Demokratie nicht existieren. Wenn wir das aufgeben und die Entscheidungen den Experten überlassen, dann wäre die Demokratie zu Ende. Das wäre dann wie im chinesischen Kaiserreich, in dem einzelne, hoch qualifizierte Leute uns dann in Zukunft erzählen, was richtig und was falsch ist.