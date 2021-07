Geschäft überfallen: Bewaffneter Räuber verhaftet

Der Überfall dauerte nur kurz. Vermummt mit Gesichtsmaske und Haube, stürmte der 26-Jährige aus Wiener Neustadt am Abend des 30. Jänner in eine Supermarktfiliale in seiner Heimatstadt. Der Kassiererin hielt er eine Gaspistole Typ Walther CP88 an den Kopf. Die Angestellte erlitt bei dem Raub einen Schock, blieb ansonsten aber unverletzt. Der junge Räuber flüchtete nach dem Überfall zu Fuß und entsorgte dabei die Waffe in einer Wiese.