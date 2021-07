Großer Bahnhof - Weiz steht schon unter Strom

Mit toller Stimmung und guter Laune wurde die 12. Auflage der spektakulären Rallye-Weiz 2021 eingeläutet. Ein riesiger Fanansturm begleitete die Opening-Party in der Europa-Allee, um die Piloten mit ihren Boliden zu feiern. Seit 13.30 Uhr sind die gesamt 84 Teilnehmer (56 in der österreichischen Staatsmeisterschaft, 28 in der Historischen EM) schon auf den Sonderprüfungen gefordert.