Der erste Zug, der ganz ohne Diesel auskommt

140 Tonnen CO2-Emissionen eingespart

So konnte er im Vergleich zu Diesel-Fahrzeugen 140 Tonnen an CO2 einsparen. Er kann die Emissionen also um bis zu 50 Prozent senken, heißt es dazu von Siemens. „Damit ist der Cityjet eco das ideale Instrument, um den Schienenverkehr bis 2030 emissionsfrei zu machen.“