Bergsteigerin stürzt 35 Meter in Bachbett ab - tot

Die 70-jährige Deutsche marschierte am Dienstagnachmittag im Zuge einer geführten Wandertour am Stubaier Höhenweg von der Starkenburger Hütte in Richtung Franz-Senn-Hütte, als sie gegen 14 Uhr auf dem markierten Steig in einer Seehöhe von rund 2190 Metern plötzlich zu Sturz kam. In der Folge fiel die Frau 35 Meter über 60 Grad steiles, felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe und schlug in einem Bachbett auf.