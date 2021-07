Steirische Musiker auf großer Rad-Wallfahrt

Jeder ist eingeladen mitzufahren, neben Mauerhofer treten auch die Volksmusikstars selbst in die Pedale. Das bringt Band-Leader Fritz Kristoferitsch schon jetzt ins Schwitzen: „Ich bin noch nie weiter als 20 Kilometer geradelt.“ Die Strecke ist 100 Kilometer lang, 1500 Höhenmeter warten! Als Belohnung gibt es die Pilger-Segnung in der Basilika - und am Abend ein Stimmungskonzert der Edlseer auf der Bürgeralpe - das Mariazellerlied inklusive.