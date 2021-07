Nur 0,03 Prozent der Testungen waren positiv

Die 878.281 durchgeführten Antigen-Testungen in der Vorwoche setzen sich wie folgt zusammen: An den 30 Standorten seitens des Landes sowie mit fünf Testbussen auf insgesamt neun Routen wurden 100.615 Antigen-Schnelltests durchgeführt, 70 davon waren positiv. Es haben 28.481 kontrollierte Selbsttests unter Aufsicht in den steirischen Gemeinden stattgefunden, dabei wurde ein positives Testergebnis verzeichnet.