Vollgas! Weiz lädt zum spektakulären PS-Fest

Corona bremste die Rallye-Hochburg zuletzt aus - jetzt heißt‘s in Weiz wieder Vollgas! Der Staatsmeisterschaftslauf in der Oststeiermark ruft nahezu sämtliche heimischen Toppiloten auf den Plan - insgesamt 93 Teams sind es, 75 davon duellieren sich im Rahmen der Österreichischen Staatsmeisterschaft. Die restlichen 18 kämpfen auf internationaler Ebene um den Sieg in der FIA Historic Rally European Championship und der Central Rally Trophy. Der Shakedown am Donnerstag (11 bis 18) und die große Zeremonie (ab 19 Uhr) in der Europa-Allee eröffnen das Spektakel, Freitag wird ab 13 Uhr Gas gegeben.