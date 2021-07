Die Standhaftigkeit als Erfolgsmodell

Das weitere Großprojekt von Sturminger ist und bleibt der „Jedermann“, für den man mit Lars Eidinger in der Titelpartie und Verena Altenberger als neue Buhlschaft ein neues Duo engagiert hat - womit auch die eigentlich geplante Wiederaufnahme sich zu einer Neuinszenierung gewandelt hat, versprechen die Verantwortlichen. Am 17. Juli steht das Werk hier traditionell am Beginn des Reigens. Im Schauspiel inszeniert daneben Karin Henkel auf der Perner-Insel die Shakespeare-Mischkulanz „Richard The Kid & The King“, bevor Burgtheaterdirektor Martin Kušej eben hier für eine „Maria Stuart“ mit Bibiana Beglau und Brigit Minichmayr verantwortlich zeichnet. Und Routinier Jossi Wieler gestaltet Hofmannsthals selten gespieltes „Bergwerk zu Falun“.