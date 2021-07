Salzburg verliert beim Bundesländer-Vergleich

Am Freitagnachmittag war die Freude groß – weil die Warteschlangen vor dem Salzburger Kongresshaus so lang waren. Es kamen 660 Salzburger, um sich ihre Dosis Johnson&Johnson abzuholen. Daraufhin erhöhte das Land die Impfstoff-Kontingente für das terminlose Impfen am Samstag – und wurde bitter enttäuscht. In der Stadt Salzburg kamen über den ganzen Tag verteilt nur 671 Impfwillige, in die Impfstraße nach St. Johann setzten überhaupt nur 225 Personen einen Fuß. Alles in allem wurden 1556 Impfdosen verbraucht – bereitgestellt waren 2400 Dosen.