Ein Stück Nostalgie aus der Kaiserzeit

Seit 1894 ist die alt-österreichische Schmalspurbahn in Betrieb und transportiert neben Gütern jährlich mehr als 400.000 Touristen von der Südweststeiermark über den Lungau nach Salzburg und zurück. Die Museumseisenbahn, die bereits in den letzten Jahrzehnten der Monarchie in Betrieb genommen wurde, schlängelt sich heute entlang der Mur auf einer Strecke von rund 65 Kilometern. Ursprünglich umfasste die Strecke 76 Kilometer, wurde aber in den 1980er-Jahren um das Teilstück Tamsweg–Mauterndorf verkleinert, das heute privat und nur mehr für den Tourismus mit der Taurachbahn weitergeführt wird. Spatenstich für die zweitlängste Dampfeisenbahn Österreichs war im August 1893, nachdem bereits im Jahrzehnt davor erste Überlegungen dazu angestellt worden waren.