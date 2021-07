Die geheimen Jedermann-Chats

News-Wert hat der Sammelband vor allem, weil aus dem „Dreamteam“ neben den vielfach behandelten Strauss und Hofmannsthal der Bühnenkünstler Roller in den Fokus rückt. Er genoss allseits Wertschätzung, etwa bei bahnbrechenden Inszenierungen mit Gustav Mahler, nannte sich selbst aber nur bescheiden „Theaterarbeiter“ oder spielte seine Kreativität mit den Worten „Jedes Kunstwerk trägt das Gesetz seiner Inszenierung in sich“ herunter. Sowohl an der Erstaufführung des „Jedermann“ 1913 am Burgtheater als auch an der Salzburg-Premiere 1920 wirkte er maßgeblich mit. Rollers Fazit: „Man muss schon Berufskritiker (oder ein Geistesverwandter solcher) sein, um dabei kalt zu bleiben.“