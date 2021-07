In Bergheim kannte der Jubel keine Grenzen

Nur das „Einser-Duell“ ging an Eugendorf

Nur Eugendorfs Nummer eins, Nils Muschiol (D), konnte sein Spiel gewinnen (6:2, 6:2 gegen Michael Noppinger). Auch im Doppel behielten die Gastgeber die Oberhand und gewannen zwei der drei verbleibenden Partien. Die Flachgauer, nun wieder im Aufschwung, planen also für die Aufstiegsspiele Anfang September in die zweite Bundesliga. Der zweite Bergheimer Verein, Mit-Titelfavorit UTC, schlug Neukirchen 7:2 und sicherte sich den dritten Tabellenplatz vor Niedernsill. Eigentliches Ziel wäre Rang zwei gewesen.