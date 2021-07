Starker Andrang auf Impfaktion ohne Anmeldung

In der Stadt Salzburg hat die erste Impfaktion ohne Voranmeldung am Freitagnachmittag für lange Schlangen vor dem Kongresshaus gesorgt. Bereits gegen 14.00 Uhr - also eine Stunde vor dem offiziellen Start -waren so viele Wartende versammelt, dass man schon um 14.30 Uhr begann, ältere und gebrechlichere Personen zu impfen. Die Zählkarten für die 600 Dosen Impfstoff von Johnson & Johnson waren noch vor 16.00 Uhr vergeben.