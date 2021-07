Riverdays mit Sport, Spaß und Action auf der Mur

Unter anderem warten im Rahmen des Eröffnungswochenendes der Grazer Riverdays sehenswerte Bewerbe, darunter „The Boat Race Graz“, ein international und hochrangig besetztes Ruderspektakel in der Königsklasse, dem „Achter-Boot“. 21 Mannschaften, die mitunter aus Berlin oder Zagreb anreisen, machen die Mur zum Schauplatz eines besonderen Wassersportspektakels. Darüber hinaus bieten zahlreiche österreichische Meisterschaften im Kanu oder am Stand Up Paddle Board, ebenso wie der große Charity-Drachenboot-Cup, ein abwechslungsreiches und spannendes Programm.