Achtelfinale für Beach-Boy Waller in Gstaad

Stark! Der Mühldorfer Beachvolleyballer Philipp Waller erreichte mit seinem Kärntner Partner Robin Seidl in Gstaad das Achtelfinale beim 4*-World-Tour-Event. In der Zwischenrunde wurden die Letten Plavins/Tocs aus dem Weg geräumt. Weiter geht es für das Duo am Freitag gegen die Brasilianer Evandro/Oscar, der Nummer drei des Turniers.