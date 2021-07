Rapid statt Salzburg: „War der richtige Schritt“

Ich habe mich hier vom ersten Tag an wohl gefühlt„, sagt Rapid-Neuzugang Marco Grüll, der auch mit Salzburg in Verbindung war. “Das hätte funktionieren können oder auch nicht. Ich hatte mit dem Trainer nie so ein Gespräch wie bei Rapid.„ Kühbauer selbst machte sich für Marcos Wechsel aus Ried stark.