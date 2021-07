Drei Wölfe in Salzburg nun nachgewiesen

Zwei der männlichen Wölfe, die in Mittersill (4. und 5. Juni) und Uttendorf (7. und 10. Juni) mehrere Schafe rissen, sind bereits zuvor in Schmirn in Tirol nachgewiesen worden. Jener Wolfsrüde, der in Rauris Schafe tötete, wurde erstmals in Österreich aufgespürt. Die DNA-Spuren nach den jüngsten Rissen in Rauris im Juli werden allerdings noch ausgewertet – alleine im Gemeindegebiet des Pinzgauer Ortes wurden heuer bereits 52 Schafe getötet, 33 weitere gelten als vermisst.