Die Stadt Salzburg pfeift auf „mehr Grün“

„Die Stadt macht zu wenig in Sachen Gründächer und Fassadenbegrünung“, findet Gemeinderat Ismail Uygur von den Neos. Im „Krone“-Gespräch legt er eine von ihm in Auftrag gegebene Visualisierung vor, wie es anders gehen könnte – am Beispiel Volksschule Mülln. „Beim Neubau der Volksschule Lehen wird es leider keine intensive Begrünung. Das ist sehr schade, da die Stadt hier wieder eine Chance auslässt.“ Dabei ginge es einfach, weiß Uygur, der zu diesem Thema seine Diplomarbeit verfasste: „Mit einer 25 bis 100 Zentimeter dicken Dachkonstruktion könnte man eine intensive Dachbegrünung ermöglichen, wo man sogar Bäume pflanzen könnte.“