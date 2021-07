360.000-Euro-Betrug bei Sanierung des Hotel Stein

Die Idee hatte der Baumeister: „Seine Frau, sein Haus, sein Job, alles ging dadurch in die Brüche“, betonte Verteidiger Michael Dalus. „Und der gesamte Schaden ist wiedergutgemacht.“ Eigentlich hatte ein Fehler in der Decken-Konstruktion das Sanierungs-Budget gesprengt: Statt neun kostete es 18 Millionen Euro und dauerte doppelt so lange wie geplant. Wirtschaftliche Vorteile hatte letztlich aber keiner.