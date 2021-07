Doping-Lieferant packt aus: Ex-Radprofi verurteilt

Richterin Verena Offer sah den Doping-Lieferanten am Ende als glaubwürdig an - auch, weil seine Aussagen in anderen Verfahren verlässlich waren. Fankhauser fasste wegen schweren gewerbsmäßigen Betruges 960 Euro Geldstrafe und vier Monate bedingte Haft aus. 28.000 Euro (einstige Einnahmen) erklärte das Gericht für verfallen. „Volle Berufung“, meldete sein Verteidiger an.