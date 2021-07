Lokalbahn-Passagiere wegen Brand evakuiert

Um zirka 8.30 Uhr war der Alarm ausgelöst worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr Oberndorf war durch den Schwelbrand eine Rauchentwicklung im Bereich der elektrischen Bauteile am Dach erkennbar. Die Fahrgäste waren währenddessen schon aus der Lokalbahngarnitur ausgestiegen und am Bahnhof Oberndorf in Sicherheit.