Salzburgs Inzidenz steigt wieder leicht

Im Pongau muss man sich wohl zurzeit die wenigsten Sorgen um eine Ansteckung mit dem Coronavirus machen. Hier gibt es keinen einzigen Infizierten. Auch in den anderen Bezirken ist die 7-Tage-Inzidenz im einstelligen Bereich – in Zell am See beträgt sie beispielsweise nur 1,1 und in der Stadt Salzburg 1.9. 106 Gemeinden im Land Salzburg haben mit Stand Montag keine aktiv Infizierten Gemeindemitglieder. Überhaupt gibt es im Bundesland zurzeit nur 38 aktiv Infizierte.