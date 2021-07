Marillen reifen heuer sehr gut

Wachauer Marillen später dran

„Bitte warten“, heißt es indes noch für die Anhänger der Wachauer Marillen, die traditionell immer später als ihre Weinviertler Artgenossen reifen. Erst am 20. Juli soll die Haupternte heuer starten. Nach den unwetterbedingt massiven Ausfällen im Vorjahr - die „Krone“ berichtete - erwartet Franz Reisinger, Obmann des Vereins „Wachauer Marille“, heuer „eine durchschnittlich bis gute Ernte“. Einzig erneute Unwetter und Hagelschäden könnten daran noch etwas ändern. Daran will man in der Wachau allerdings lieber erst gar nicht denken.