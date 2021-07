Am Dach gelandet: Auto kracht in Grazer Parkanlage

Zu einem spektakulären Unfall kam es am Sonntag zu Mittag in Graz: Ein Auto kam von der Straße ab, überschlug sich und landete in einer öffentlichen Parkanlage auf dem Dach. Der Fahrer - ein 69-jähriger Grazer - hatte laut Polizeiangaben einen Sekundenschlaf. Er wurde verletzt. Sonst ist zum Glück niemandem etwas passiert.