Start zum großen „Danke-Fest“ in Graz

Eintritt für alle frei

Die Tickets sind kostenlos und über eine QR-Code-Registrierung erhältlich (bit.ly/grazsagtdanke). Vor Ort sind der QR-Code und ein 3G-Nachweis (getestet, geimpft oder genesen) vorzuzeigen. Danach erhält jeder Gast ein Armband. Es gilt: First come, first serve: Der Zutritt zum Konzertgelände ist limitiert. Infos: www.spielstaetten.at.