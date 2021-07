Schilder-Rowdy lässt Zerstörungswut freien Lauf

Kein Wochenende vergeht derzeit, in dem in Kirnberg an der Mank im niederösterreichischen Bezirk Melk nicht Verkehrsschilder verschwinden oder beschädigt werden. Zuletzt hat der Unbekannte sogar die Ortstafel demoliert. Der Schaden für die Gemeinde liegt bereits im vierstelligen Euro-Bereich. Der Bürgermeister appelliert an die Vernunft.