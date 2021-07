Außergewöhnliche Kreation aus der Wildschönau

Die Wirtin stellt das Eis nur her, wenn sie alleine ist und will partout nicht verraten, was drin ist. Nur so viel gibt sie preis: „Es sind fünf verschiedene, deftige Kräuter drin. Eines davon ist Galgant.“ Genaueres lässt sie nicht aus sich herauskitzeln. Auch, wie viel Schnaps nun wirklich drin ist im Eis, bleibt ihr Geheimnis. „Aber natürlich nicht zu viel, sonst wird es bitter.“ Eines steht aber fest: Das Eis ist „definitiv nicht für Kinder“.