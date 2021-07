Stars von morgen stehen in den Startlöchern

Eine des größten Hoffnungen ist der Schwimmer Luka Mladenovic. Der 17-Jährige qualifizierte sich heuer zum ersten Mal für eine EM in der allgemeinen Klasse, schwimmt kommende Woche bei der Junioren-Europameisterschaft in Rom um Edelmetall. „Ich bekomme vom SSM viel Unterstützung, an meinen Erfolgen hat das Modell einen großen Anteil. Mein Ziel ist es, nach der Matura an einer Universität in Amerika ein Stipendium zu bekommen“, betont Luka.