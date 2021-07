Super-Ticket fix - aber Graz wird ausgebremst

„Steiermark-Paket“ wird am Samstag aufgeschnürt: „Krone“ kennt erste Details

In der Steiermark soll es künftig keine weißen Flecken im öffentlichen Verkehr geben - das ist unser Ziel für die nächsten Jahre„, verspricht Verkehrsreferent Anton Lang (SPÖ). So sollen Gemeinden abseits der Bahn mit dem Regio-Bus gleich gut erschlossen werden wie jene entlang der S-Bahn-Strecken. Mit dem Ferienbeginn heißt es in den Regionen Liezen, Mürztal/Mariazellerland und Voitsberg “Bitte einsteigen!" in den Regio-Bus.