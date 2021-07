Revolution aus Tirol in der Zahnmedizin

Dank eines Tirolers ist in der Zahnmedizin eine Revolution gelungen. Mario Kern, Firmengründer von „EAP Abutments“ mit Sitz in Hall, hat Implantate entwickelt, mit denen Patienten sicherer mit Kronen versorgt werden können. Ohne in puncto Ästhetik und Zellverträglichkeit Kompromisse machen zu müssen.