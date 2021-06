So „verschnaufen“ die Formel-1-Stars Alonso & Co.

Ex-Weltmeister Fernando Alonso blieb zwischen den Österreich-Rennen in der Steiermark, schnappte sich ein Mountainbike und tourte durchs Murtal. „Ich habe mir Zeit genommen, um die Batterien aufzuladen. Es ist ja das erste Mal, dass ich in der Formel 1 ein zweites Rennen auf derselben Strecke bestreite“, erlebt der 32-fache GP Sieger eine Premiere. Der fußballinteressierte Spanier - der Ehrenmitglied bei Real Madrid ist - lieferte sich mit seinem französischen Alpine-Kollegen Esteban Ocon an der Play Station auch eine „Fußball-Schlacht“. Erst siegte Alonso im Länderduell 4:0, im Match der Lieblingsklubs (Real - Paris) revanchierte sich Ocon.