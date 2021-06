EU-Transparenzdatenbank von Uni Salzburg

Die technische Plattform dafür wird von der Universität Tampere in Finnland erstellt, für die strukturellen Indikatoren ist die La Sapienza Universität in Rom zuständig, und die Universität Pompeu Favre in Barcelona kümmert sich um technische Indikatoren. Die Projektleitung in Salzburg wird sich wiederum den ökonomischen Indikatoren annehmen. Abgestimmt werden die Tätigkeiten mit dem Media Pluralism Monitor am Europäischen Universitätsinstitut in Florenz und mit der NGO Reporters sans Frontières in Paris. Start des Vorhabens ist Anfang August, das Projektvolumen beträgt eine Mio. Euro.