Steirische Riesen fahren jetzt mit Strom

Neben optimierter Antriebstechnologie setzt man bei AVL List unter anderem auch bei den Prüfständen auf radikale CO2-Reduktion. So sind am Headquarter in Graz zehn virtuelle Prüfstände im Einsatz, wodurch je nach zu entwickelndem Antriebssystem Emissionseinsparungen von 1300 bis 1600 Tonnen pro Jahr erreicht werden.