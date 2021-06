Gerettet: Zweijähriger trieb leblos im Ententeich

Es war kurz vor 18 Uhr am Montagabend, als der zweieinhalbjährige Junge in einem unbeobachteten Moment aus dem Bauernhof der Familie in Richtung des Ententeichs gleich daneben lief. Der ist sogar eingezäunt - doch der Bub öffnete anscheinend den Riegel des Tors und gelangte so auf der Steg. Von dort aus fiel er in den etwa 1,20 Meter tiefen Teich.