Traktor stürzte während der Feldarbeit ab

Traktor geborgen

Der Traktor samt Güllefass wurde von den FFW von Kirchdorf in Tirol und St. Johann in Tirol geborgen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die FFW Kirchdorf in Tirol war mit drei Fahrzeugen und 23 Mann und die FFW St. Johann in Tirol ebenfalls mit drei Fahrzeugen und 14 Mann im Einsatz.