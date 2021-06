Krankenträger ging mit Covid-Infektion arbeiten

Zehn Tage war der Angeklagte (23) in Quarantäne: zwischen dem 6. und 16. Dezember. Nur: Er hätte länger daheim bleiben müssen. Ohne sich zu testen ging der Krankenträger am 19. Dezember wieder in die Arbeit - ausgerechnet ins Landesspital. „Ich habe den Absonderungsbescheid nicht gut genug durchgelesen“, meinte der 23-Jährige reuig.