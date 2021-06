Duell der Meister im zweiten Vorbereitungsspiel

Salzburgs Neo-Coach Matthias Jaissle ließ gestern im Camp in Bramberg individuell trainieren. Nach der Vormittags-Einheit heute geht es im Teambus nach Kirchberg in Tirol, wo das zweite Testspiel (18) wartet. Gegner im „Duell der Meister“ ist der 46-fache und aktuelle griechische Titelträger Olympiakos Piräus. Bei der Heimreise am Samstag wartet dann in Anif (16.30) der französische Topklub Monaco mit Trainer Kovac.