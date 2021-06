Weiter Weg zur Bus-Station verärgert Öffi-Nutzer

Dutzende Meter liegen zwischen Wartehäuschen und Busstation in Sieghartskirchen. Und dieser Umstand führte in der Vergangenheit schon des öfteren zu ärgerlichen Zuständen: „Bei Schlechtwetter haben sich die älteren Passagiere in das Wartehäuschen gesetzt. Als der Bus kam, und keine Menschen bei der Station standen, ist der Busfahrer einfach weitergefahren. Die Gestaltung ist einfach katastrophal“, erklärt ein couragierter Anrainer im Gespräch mit der „Krone“.