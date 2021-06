Kapfenberg freut sich über Nachwuchs bei Störchen

Das neue Storchennest, das im Frühjahr in Kapfenberg auf ein Haus beim Kreisverkehr im Ortsteil Hafendorf montiert wurde, scheint beim alteingesessenen Storchenpaar für große Zustimmung zu sorgen. Gleich vier hungrige Schnäbel haben sie dieses Jahr zu versorgen, was für die ausgezeichnete Wohnqualität in Kapfenberg spricht.