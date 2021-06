Hartberg: Jetzt ist auch die Mittelfeldstütze weg

Nach 49 Einsätzen für die Hartberger ist für Bakary Nimaga Schluss in der Oststeiermark. Der im Verein beliebte Mann aus Mali reißt eine Lücke ins Mittelfeld, in dem er als großer Abräumer galt. Nach dem Auslaufen des Vertrags sucht sich der 26-Jährige eine neue Herausforderung. Genauso wie Stefan Gölles, der in die Zweite Liga zu Nachbar SV Lafnitz wechselt. Der Steirer kam zu 15 Pflichtspieleinsätzen in der abgelaufenen Saison.