14-Jähriger machte mit Freunden Spritztour mit Pkw

Aufgeflogen war die nächtliche Spritztour, nachdem der 61-jährige Autobesitzer seinen Firmen-Pkw Sonntagvormittag nicht mehr an seinem ursprünglichen Abstellplatz gefunden hatte. In weiterer Folge entdeckte der Mann an mehreren Stellen seines Wagens schwere Beschädigungen. Der 61-Jährige gab gegenüber den Polizisten an, dass er seine zwölfjährige Enkelin bzw. eine zwölfjährige Freundin und einen 14-jährigen Freund von ihr, welche bei ihm zu Gast waren, in Verdacht habe.