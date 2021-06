Kuh in Graben „gefangen“: Tierische Rettungsaktion

Tierischer Einsatz am Samstag für die Feuerwehr St. Johann in Tirol: Eine Kuh war auf einer Almwiese in einen Graben gestürzt und regelrecht steckengeblieben. Die alarmierten Florianijünger konnten das hilflose Tier im Zuge einer aufwendigen Rettungsaktion schließlich aus der misslichen Lage unverletzt befreien.