Wolff: „Ich muss halb Niki und halb Toto sein“

Aber weshalb ist man jetzt in dieser „Auf-Augenhöhe-mit-Red-Bull-Situation“ gefangen? „Wir haben operative Fehler gemacht, so wie in Frankreich, wo wir das schnellste Auto hatten. Die gilt es gnadenlos zu analysieren. Das tun wir. Wir können nicht von einer Serie sprechen, dass unser Auto versagt“, fasst Wolff zusammen und gibt die Devise aus: „Wir müssen ruhig bleiben, uns auf unsere Stärken konzentrieren. Aber: Wir sind auch zu hundert Prozent in 2022. Wo es ein Reglement geben wird, das über mehrere Jahre anhält. Umso mehr Red Bull jetzt entwickelt, umso größer wird der Rückstand. Wir kämpfen also wissend, dass wir Defizite haben. Soll heißen: Fehler minimieren.“