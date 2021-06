Der Rücken! Lindner gab bei Rekordrennen auf

Das „Race across the alps“ mit Start und Ziel in Nauders (T) gilt als härtestes Eintages-Radrennen der Welt. Nach zwölf Alpenpässen, 525 Kilometern und 14.000 Höhenmetern fuhr Dominik Schranz (Tirol) am Samstag in neuer Rekordzeit ins Ziel. 20:03,05 Stunden entsprechen einem Schnitt von 25,9 km/h.