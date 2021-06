Ortschef will mehr Handhabe bei Chaletprojekten

Für künftig mehr Kompetenzen in der Gemeindestube will sich Viertler beim Land einsetzen. Im Juli steht ein Termin an. „Wir starten einen Überarbeitungsprozess und definieren, was wir in welchem Zeitraum haben wollen“, so Viertler, bei dem laufend Ansuchen für neue Chalet-Projekte eintreffen. Genehmigungen seien derzeit aber keine geplant. Auch Rückwidmungen macht er zum Thema. Die waren bisher für Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) ein rotes Tuch, weil sie praktisch kaum durchführbar seien.