Ein Freiluft-Museum auf dem Glocknerstraße

Am Straßenrand stehen nicht nur derart „getarnte“ Ersatzteile, verziert wurde auch eine imposante Schneefräse namens „Eisbändiger“. Naheliegende Verweise finden sich aber auch auf die Rolle von Gebirgspässen für Verkehr und Handel. So projizieren etwa Iris Andraschek und Hubert Lobnig in „Nomad. Ein riesiges Vergnügen“ die Thematik von Passüberquerungen in eine aktuelle, von Migration geprägte Welt. Am Straßenrand haben sie beladene Familienautos geparkt, die mit Teppichen überspannt sind oder Blumen geladen haben. Weiters soll das 2020 vor Ort gedrehte Video „Lichthöhe“, in dem etwa Pferde durch Parkhaus auf der Franz-Josefs-Höhe traben, an vergangene Warentransporte über die Berge erinnern.